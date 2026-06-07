Два ребенка и старший брат погибли при пожаре в российском регионе

Два ребенка и старший брат погибли при пожаре в российском регионе Трое братьев 6, 10 и 19 лет погибли при пожаре в Нововоронеже

Пожар вспыхнул в одной из квартир на Парковом проезде в Нововоронеже, сообщили в управлении Следственного комитета России по Воронежской области. В результате погибли трое братьев 6, 10 и 19 лет. Сигнал о возгорании поступил ранним утром, вскоре на место прибыли пожарные, полиция и медики.

Уточняется, что внутри квартиры спасатели обнаружили тела двух мальчиков без признаков жизни, предварительной причиной смерти названо отравление угарным газом. Старшего брата удалось эвакуировать живым, однако он скончался в больнице из-за тяжелых ожогов и интоксикации продуктами горения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи продолжают осмотр места ЧП и опрашивают очевидцев. Также назначен ряд экспертиз для установления точных причин возгорания и всех обстоятельств трагедии.

Ранее в Барнауле мужчина погиб в результате пожара в частном доме. Огонь вспыхнул на территории частного владения и быстро перекинулся на жилое здание и дворовые постройки.