«Мэра-недельку» задержали под Воронежем

Силовики задержали временно исполняющего обязанности главы Нововоронежа Юрия Черенкова в среду, 8 апреля, сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на собственные источники. Чиновник получил эту должность всего неделю назад — 1 апреля. Пока неизвестно, в чем именно его обвиняют.

По данным Telegram-канала Baza, «мэр-неделька» был пойман на подкупе — возбуждено дело о получении взятки в крупном размере. До него на посту находился Роман Ефименко, который проработал всего лишь семь месяцев. В материале сказано, что по месту жительства Черенкова и в его рабочем кабинете прошли обыски. Самого чиновника доставили на допрос в следственное управление СК РФ по Воронежской области.

Ранее стало известно, что имущество бывшего главы Вологды Евгения Шулепова, обвиняемого в коррупции, обратят в доход государства. Речь идет о 47 объектах недвижимости, автомобилях, более 72 млн рублей на банковских счетах, а также о наличных средствах в валюте. Шулепов ушел из жизни в сентябре прошлого года. В ноябре 2024 года он перенес инсульт в следственном изоляторе.