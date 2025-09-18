Умер обвиняемый в коррупции экс-глава Вологды

Бывший глава Вологды, экс-депутат Госдумы и экс-депутат вологодского заксобрания Евгений Шулепов, обвиняемый в коррупции, умер, сообщила его дочь Елена Шулепова на странице во «ВКонтакте». Уточняется, что мужчина в ноябре 2024 года перенес инсульт в СИЗО, а затем операции, в том числе по установке кардиостимулятора.

Папы больше нет, — написала Елена.

В мае этого года по уголовному делу Шулепова было утверждено обвинительное заключение. По версии следствия, с ноября 2008 года по март 2017-го Шулепов, являясь главой Вологды, получал от застройщиков взятки в виде денег, передачи в собственность объектов недвижимости и значительных скидок.

Ранее следствие обвинило бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в получении трех взяток. По словам его адвоката Дениса Балуева, их сумма составила около 1,3 млрд рублей.

До этого Таганский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к шести годам колонии общего режима за хищение 3,8 млн рублей. Как уточнил его адвокат Владимир Шелупахин, сторона защиты будет обжаловать приговор.

Тем временем Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко. В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции уточнили, что по ходатайству следствия срок содержания под стражей продлен на три месяца. Симоненко обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).