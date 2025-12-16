Новый год-2026
Бывший министр спорта ДНР погиб в боях под Красноармейском

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший руководитель Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин погиб в зоне боевых действий, сообщил врио министра спорта и туризма региона Евгений Ширшов в Telegram-канале. Его смерть наступила во время выполнения боевой задачи в районе Красноармейска.

С глубокой скорбью сообщаю о гибели первого министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Михаила Мишина. Михаил Викторович ушел из жизни в боях под Красноармейском, защищая нашу Родину, — сказано в публикации.

Ширшов отметил, что с самого начала операции Мишин встал на защиту Отечества, проявив мужество и стойкость на передовой. Глава ведомства также подчеркнул, что энергия и преданность бывшего министра стали основой для всего спортивного движения в республике.

Ранее Союз журналистов России (СЖР) приступил к созданию книги памяти о российских военных корреспондентах, погибших с 2014 года, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев. Он отметил, что в прошлом году уже вышло издание «Военкоры Победы» о работе журналистов в годы Великой Отечественной войны.

