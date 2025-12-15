В России появится книга про погибших военных корреспондентов

Союз журналистов России (СЖР) приступил к созданию книги памяти о российских военных корреспондентах, погибших с 2014 года, сообщил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев. Он отметил, что в прошлом году уже вышло издание «Военкоры Победы» о работе журналистов в годы Великой Отечественной войны.

Я вам открою секрет: мы сейчас готовим книгу, где будут все наши погибшие коллеги, — сказал Соловьев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян помнить о военных корреспондентах. По его словам, только благодаря их мужеству и активной гражданской позиции люди владеют достоверной информацией.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные союзники Украины должны разделить с Киевом ответственность за убийства российских журналистов и военных корреспондентов. По словам дипломата, Киев окончательно «озверел» от безнаказанности. При этом к убийствам журналистов также причастны многочисленные структуры и институты в сфере защиты прав человека.