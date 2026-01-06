Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 06:31

Падение обломков дрона ВСУ спровоцировало пожар в Липецкой области

Артамонов: падение обломков дрона ВСУ вызвало пожар на заводе в Липецкой области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
После падения беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, написал Артамонов.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о не менее чем 10 взрывах, прогремевших над Пензой. Канал написал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожают беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что вечером 5 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 беспилотников ВСУ. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, попыткам атаковать подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью.

