Над несколькими регионами России отразили масштабную атаку БПЛА МО: за три часа ПВО сбила 55 дронов ВСУ над 10 регионами России

Вечером 5 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Попыткам атаковать подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. 31 БПЛА — над территорией Брянской области, 11 БПЛА — над территорией Ростовской области, — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, по три БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, по два — над территорией Волгоградской, Рязанской и Московской областей, по одному — над территорией Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областей.

Ранее Минобороны РФ информировало, что средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили 42 беспилотника. Дроны пытались атаковать семь регионов и Москву. Работа была проведена в период с 16:00 мск до 20:00 мск. Всего 16 БПЛА сбито над территорией Белгородской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, шесть БПЛА — над территорией Рязанской области, пять БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву.