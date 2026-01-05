Российские силы ПВО «расправились» с десятками БПЛА за четыре часа Средства ПВО перехватили 42 дрона за четыре часа

Средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили 42 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Дроны пытались атаковать семь регионов и Москву.

В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Белгородской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, шесть БПЛА — над территорией Рязанской области, пять БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву, — сказано в публикации.

Над Ростовской областью сбито четыре беспилотника, еще два — над территорией Тульской области. По одному БПЛА уничтожили в Брянской и Воронежской областях.

Ранее женщина пострадала при падении обломков БПЛА в Ельце Липецкой области. Ее увезли в больницу с баротравмой. По предварительной информации, других пострадавших нет. Повреждения получили газопровод и несколько частных домов. По словам главы региона Игоря Артамонова, повреждения газопровода оперативно устранили, газоснабжение восстановили.