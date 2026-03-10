100-летие, смерть двух жен, ссора с Пугачевой: как живет композитор Зацепин

Во вторник, 10 марта, Герой труда и народный артист РФ Александр Зацепин отмечает 100-летний юбилей. Как сложились карьера и личная жизнь композитора, как он поддерживает себя в форме?

Биография и карьера Зацепина

Александр Зацепин появился на свет 10 марта 1926 года в Новосибирске. Его родители были врачом-хирургом и учительницей. В юности он не думал о том, чтобы стать музыкантом. Его больше увлекал мир цирка, который казался ему ярким и захватывающим.

Александр, будучи еще молодым человеком, увлекался не только музыкой, но и акробатикой, мечтая связать свою жизнь с цирком. Однако его мать, проявив скептицизм, отговорила его от этой идеи, и юноша, не желая спорить с ней, принял ее решение. Впоследствии он организовал небольшой джаз-оркестр и, проходя службу в армии, освоил игру на аккордеоне и кларнете в дополнение к фортепиано. Именно армейская служба, по словам маэстро, сыграла решающую роль в формировании его как композитора.

За годы творческой деятельности Зацепин сочинил музыку для множества фильмов и мультфильмов, многие из которых вошли в золотой фонд кинематографа. Его уникальный музыкальный почерк можно определить по первым же нотам.

Зацепин стал широко известен благодаря своему плодотворному сотрудничеству с режиссером Леонидом Гайдаем. Их творческий тандем подарил зрителям множество культовых комедий. Композиторские работы Зацепина можно услышать в таких фильмах, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». Музыка, звучащая в этих картинах, не просто украшала их — она органично вплеталась в комедийное действие. Многие музыкальные темы усиливали комический эффект сцен и способствовали созданию ярких и запоминающихся образов.

Фильм «Земля Санникова» занимает особое место в творческом наследии композитора. Песня «Есть только миг», которая прозвучала в этом фильме, стала одной из самых узнаваемых композиций советской эстрады. Ее исполнителем был Олег Анофриев.

Популярность приобрели и песни Зацепина из сказочного мюзикла «31 июня» на стихи Леонида Дербенева и Юрия Энтина «Ищу тебя», «Мир без любимого» и другие. Их исполнили Татьяна Анциферова, Жанна Рождественская, Лариса Долина, Яак Йоала.

Как сложилась личная жизнь Зацепина

В молодости, когда Зацепин только начинал свою карьеру, он вступил в брак с актрисой Ревмирой Соколовой. Вскоре после свадьбы выяснилось, что она ожидает ребенка от другого мужчины. Несмотря на это, композитор не стал разрушать семью и принял девочку как свою. Однако через год она скончалась. В 1951 году у пары родился сын, но уже через 3 года супруги развелись. Сын Зацепина от первого брака прожил недолго — всего 24 года, и скончался в 1975 году от рассеянного склероза.

После развода композитор быстро заключил новый брак. Его второй женой стала пианистка Светлана Третьякова. В 1956 году у пары родилась дочь Елена. Через шесть лет после утраты сына Зацепин столкнулся с новой трагедией: в возрасте 47 лет Светлана скончалась от расслоения аорты.

Третьей женой композитора стала французская художница Женевьева Прешак. До этого она 15 лет провела в монастыре. Для Зацепина союз с Прешак открыл возможность работать в Европе. В 1982 году они переехали в Париж, где проживали четыре года. Однако в 1986 году их брак распался, и Зацепин вернулся в Москву, где его ждала дочь Елена.

В 90-е годы Александр Зацепин связал свою жизнь с пианисткой Светланой Морозовской, ставшей его четвертой супругой. Их брак длился более двух десятилетий. Супруги часто находились в разных странах: Зацепин трудился в России, а Морозовская предпочитала отдых во Франции. В 2014 году Светлана ушла из жизни из-за рака.

Что известно о конфликте Зацепина с Пугачевой

Одним из самых обсуждаемых событий в карьере Александра Зацепина стал его конфликт с певицей Аллой Пугачевой. В 1970-е годы они активно сотрудничали: Зацепин создавал музыку, а Пугачева ее исполняла. Среди наиболее известных их совместных произведений — «Куда уходит детство», «Волшебник-недоучка» и «Так же, как все» («Песенка про меня»).

В процессе создания музыкального сопровождения для фильма «Женщина, которая поет» возникли сложности. Лента рассказывала о жизни певицы, и важную часть ее составляли песни. Сначала планировалось, что музыку для картины напишет Зацепин. Он создал несколько композиций, которые должны были исполняться Пугачевой.

В то же время артистка предложила включить в репертуар песни некого поэта-инвалида Бориса Горбоноса. Однако позже выяснилось, что Горбоноса не существовало, им была сама Пугачева. Идея принадлежала ее супругу и продюсеру Александру Стефановичу. Этот поступок привел к конфликту из-за нарушения авторских прав. После инцидента Зацепин прекратил сотрудничество с Пугачевой.

Впоследствии композитор и Пугачева помирились.

Чем сейчас занимается Зацепин

Композитор продолжает творческую деятельность. В эфире ТНТ он поделился, что находится всегда в курсе последних музыкальных трендов и работает сразу в нескольких направлениях: мюзикл, балет, аранжировки. Зацепин также отметил, что каждое утро он посвящает 30–35 минут зарядке.

«Это свои упражнения, плюс из йоги у меня два упражнения… Стоять, скажем, на одной ноге минуту. Если вы стоите уже одну минуту спокойно, значит, следующий этап — смотреть налево, направо… Это вестибулярный аппарат. Почему старики ходят, как моряки? Потому что вестибулярный аппарат плохо работает, его надо поддерживать, я этим поддерживаюсь», — отметил артист.

Композитор, размышляя о секрете своего долголетия, поделился, что практикует йогу, дыхательные упражнения и каждый день выходит на прогулку. Он отметил важность строгого распорядка дня: подъем в семь утра и сон в 11 вечера. Также композитор подчеркнул, что необходимо постоянно чем-то заниматься.

