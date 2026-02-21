Композитор Пугачевой и Леонтьева решился на отчаянный шаг

Зимняя Олимпиада — 2026
Композитор Раймонд Паулс отозвал все выданные представителям доверенности

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс, известный как автор песен для российских популярных артистов, включая Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева, Лайму Вайкуле и других аннулировал все ранее выданные доверенности своим представителям, пишет издание Latvijas Vēstnesis. Отмечается, что теперь его доверенные лица лишены права заключать сделки и распоряжаться финансами или вопросами, связанными с композитором.

Отзыв доверенностей стал кульминацией конфликта, разгоревшегося вокруг организации юбилейного концерта в честь 90-летия композитора. Действия представителей вызвали недовольство маэстро, и публичное аннулирование документов фактически означает демонстрацию недоверия с его стороны и стремление вернуть полный контроль над собственными делами.

В начале января президент России Владимир Путин поздравил Паулса с 90-летним юбилеем. Глава государства пожелал мастеру крепкого здоровья, душевного тепла и долголетия. Он подчеркнул, что и в России, и во многих других странах маэстро знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора.

