Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:11

«Вас знают и искренне любят»: Путин поздравил Паулса с юбилеем

Путин поздравил Паулса с юбилеем

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием народного артиста СССР, композитора Раймонда Паулса. Глава государства пожелал деятелю искусств душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни, передает пресс-служба Кремля.

И в России, и во многих других странах вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора. Сегодня, как и десятилетия назад, Ваши произведения исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках, — говорится в телеграмме.

Ранее Путин после рождественской службы в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье обратился к защитникам Отечества с теплыми словами поддержки и поздравлениями. Глава государства пожелал каждому военнослужащему своего ангела-хранителя.

До этого Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав иностранных государств и правительств. Поздравления получили получили лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Абхазии Баграт Гунба, Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Белого дома Дональд Трамп.

Владимир Путин
поздравления
Раймонд Паулс
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая помощница Байдена призвала молиться за Симоньян
Ученые обнаружили на Марсе реки, текущие странным образом
Раскрыта вероятная тактика России в зоне СВО на ближайшую перспективу
Юноша с не чистой совестью пытался вынести из магазина шампуни и скрабы
Назван лауреат «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль
Мясников посоветовал перейти на воду после новогодних застолий
Нарколог предупредила о неочевидных последствиях употребления алкоголя
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.