«Вас знают и искренне любят»: Путин поздравил Паулса с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием народного артиста СССР, композитора Раймонда Паулса. Глава государства пожелал деятелю искусств душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни, передает пресс-служба Кремля.

И в России, и во многих других странах вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора. Сегодня, как и десятилетия назад, Ваши произведения исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках, — говорится в телеграмме.

Ранее Путин после рождественской службы в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье обратился к защитникам Отечества с теплыми словами поддержки и поздравлениями. Глава государства пожелал каждому военнослужащему своего ангела-хранителя.

До этого Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав иностранных государств и правительств. Поздравления получили получили лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Абхазии Баграт Гунба, Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Белого дома Дональд Трамп.