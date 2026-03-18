«Выбор быть с родиной»: Путин напомнил о решимости жителей Крыма Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Крыма с РФ. В ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции глава государства назвал историческим и решительным выбор, который сделали крымчане и севастопольцы, а также жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, передает Кремль.

Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, — сказал Путин.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор был подписан 18 марта того же года.

Также глава государства рассказал, что на развитие Крыма и Севастополя за последние 12 лет было направлено около 1,3 млрд рублей. Средства использовали для решения приоритетных социально-экономических проблем региона.

Ранее депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что воссоединение Крыма с Россией стало триумфом демократических принципов. По его словам, референдум 2014 года позволил успешно восстановить историческую справедливость.