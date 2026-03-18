18 марта 2026 в 17:46

«Мученическая смерть»: президент Ирана подтвердил гибель министра разведки

Президент Ирана Пезешкиан подтвердил смерть министра разведки Хатиба

Эсмаил Хатиб Эсмаил Хатиб Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о смерти министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. В соцсети X он отметил, что Хатиб, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и министр обороны страны Азиз Насирзаде ушли из жизни в результате нацеленного на них «террористического акта».

Выражаю соболезнования народу великого Ирана в связи с мученической смертью двух членов кабмина, секретаря Высшего совета национальной безопасности и военных командиров, — написал он.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что ликвидация иранских лидеров приводит к единению местного населения. По его словам, подобные попытки США и Израиля дестабилизировать ситуацию в Иране не увенчаются успехом. Такие акты агрессии со стороны США и Израиля ярко демонстрируют истинную природу этой войны, отметил он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил сведения о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, это стало необходимым шагом для изменения политического курса страны.

