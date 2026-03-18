18 марта 2026 в 13:23

Генерал ответил, почему США не удается ослабить Иран убийством их лидеров

Генерал Липовой: ликвидация иранских лидеров сплачивает местное население

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press
Ликвидация иранских лидеров приводит к единению местного населения, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, подобные попытки США и Израиля дестабилизировать ситуацию в Иране не увенчаются успехом.

Один герой известного фильма сказал: «Восток — дело тонкое». Развязанная война на Ближнем Востоке в надежде на легкую победу была роковой ошибкой как для Израиля, так и для США. То, что в конституции Ирана заложен преемственный переход власти в более короткие сроки — это уже подтвержденный факт. Кого бы ни удалось уничтожить, сразу же будет найдена замена. Поэтому попытки дестабилизировать ситуацию не ослабляют Тегеран, наоборот, они приводят к тому, что иранское общество еще больше сплачивается, оказывая ожесточенное сопротивление и нанося ответные удары, — высказался Липовой.

Он подчеркнул, что акты агрессии со стороны США и Израиля, такие как нападения и ликвидация ключевых фигур иранского руководства, ярко демонстрируют истинную природу этой войны. Тем не менее, по словам генерала, поступки государств, которые обычно выступают за демократию и борьбу с терроризмом, уже не вызывают удивления.

Иранское руководство заявило, что действия Штатов и Израиля не останутся без ответа и наказания. Уже выявлены те, кто имеет отношение к ликвидации иранских политиков и военных, и по тем структурам, и непосредственно по физическим лицам уже наносятся удары. Поэтому уничтожение очередного лидера Ирана, а их будет еще не один, не принесет желаемого результата, — заключил Липовой.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил сведения о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, это стало необходимым шагом для изменения политического курса страны.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появилось видео с неожиданным взрывом метеорита в небе над Огайо
Почти 30 «птичек» ВСУ сгорели в небе над Россией за несколько часов
Королевская семья Британии: новости, угроза разоблачения, тайны монархов
«Был маменькиным сынком»: Киркоров сделал признание у могилы отца
Женщин не будут обязывать идти к психологу из-за нежелания иметь детей
Психолог объяснила феномен комфортных людей
Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога
В Югре упадет ступень космического аппарата
Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа
На тушение бизнес-центра Turas в Москве перебросили еще пять расчетов
Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными
«Надеюсь, получится»: Бурак Озчивит поделился связанной с Россией мечтой
В России запретили изымать земельные участки у многодетных семей
Адвокат семьи Яниса Тиммы задала неудобный вопрос его экс-жене Седоковой
Стало известно, чем обернутся для США серьезные расходы на войну с Ираном
Хуснуллин сравнил стоимость всей России с ценой одного Нью-Йорка
Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей
Что известно об убийстве министра разведки Ирана
Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

