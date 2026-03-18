Генерал ответил, почему США не удается ослабить Иран убийством их лидеров

Ликвидация иранских лидеров приводит к единению местного населения, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, подобные попытки США и Израиля дестабилизировать ситуацию в Иране не увенчаются успехом.

Один герой известного фильма сказал: «Восток — дело тонкое». Развязанная война на Ближнем Востоке в надежде на легкую победу была роковой ошибкой как для Израиля, так и для США. То, что в конституции Ирана заложен преемственный переход власти в более короткие сроки — это уже подтвержденный факт. Кого бы ни удалось уничтожить, сразу же будет найдена замена. Поэтому попытки дестабилизировать ситуацию не ослабляют Тегеран, наоборот, они приводят к тому, что иранское общество еще больше сплачивается, оказывая ожесточенное сопротивление и нанося ответные удары, — высказался Липовой.

Он подчеркнул, что акты агрессии со стороны США и Израиля, такие как нападения и ликвидация ключевых фигур иранского руководства, ярко демонстрируют истинную природу этой войны. Тем не менее, по словам генерала, поступки государств, которые обычно выступают за демократию и борьбу с терроризмом, уже не вызывают удивления.

Иранское руководство заявило, что действия Штатов и Израиля не останутся без ответа и наказания. Уже выявлены те, кто имеет отношение к ликвидации иранских политиков и военных, и по тем структурам, и непосредственно по физическим лицам уже наносятся удары. Поэтому уничтожение очередного лидера Ирана, а их будет еще не один, не принесет желаемого результата, — заключил Липовой.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил сведения о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, это стало необходимым шагом для изменения политического курса страны.