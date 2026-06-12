Раскрыта неочевидная причина подготовки наземной операции США в Иране

Высокопоставленные военные американские чиновники обсуждали возможность проведения наземной операции в Иране для изъятия запасов обогащенного урана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на инсайдеров. В конце мая генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов ВС США, посетил закрытый брифинг в штабе Центрального командования во Флориде, после чего доложил главе Белого дома Дональду Трампу о потенциальных сценариях действий.

Администрация США была близка к утверждению этой рискованной наземной операции. Однако Трамп отказался от нее после получения предупреждений о возможном резком отклике Ирана, риске больших потерь среди американских военнослужащих и угрозе дальнейшей дестабилизации мировой экономики. На фоне этого Вашингтон продолжил переговоры с Тегераном относительно Ормузского пролива и иранской ядерной программы.

Ранее сообщалось, что согласно пунктам американо-иранского соглашения, ни о каком демонтаже ядерной инфраструктуры Ирана по американским стандартам речь не идет. Далее Тегеран выдвигает еще более жесткие условия: вывод американских войск из сопредельных регионов, отмена морской блокады, пересмотр режима судоходства в Ормузском проливе, разблокировка иранских активов и выплата компенсаций.