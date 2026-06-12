Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 22:31

Раскрыта неочевидная причина подготовки наземной операции США в Иране

CNN: США готовили наземное вторжение в Иран ради захвата обогащенного урана

Армия США Армия США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Высокопоставленные военные американские чиновники обсуждали возможность проведения наземной операции в Иране для изъятия запасов обогащенного урана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на инсайдеров. В конце мая генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов ВС США, посетил закрытый брифинг в штабе Центрального командования во Флориде, после чего доложил главе Белого дома Дональду Трампу о потенциальных сценариях действий.

Администрация США была близка к утверждению этой рискованной наземной операции. Однако Трамп отказался от нее после получения предупреждений о возможном резком отклике Ирана, риске больших потерь среди американских военнослужащих и угрозе дальнейшей дестабилизации мировой экономики. На фоне этого Вашингтон продолжил переговоры с Тегераном относительно Ормузского пролива и иранской ядерной программы.

Ранее сообщалось, что согласно пунктам американо-иранского соглашения, ни о каком демонтаже ядерной инфраструктуры Ирана по американским стандартам речь не идет. Далее Тегеран выдвигает еще более жесткие условия: вывод американских войск из сопредельных регионов, отмена морской блокады, пересмотр режима судоходства в Ормузском проливе, разблокировка иранских активов и выплата компенсаций.

США
Иран
уран
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбиты летевшие на Москву дроны ВСУ
МИД РФ выделил критерии подходящего должности генсека ООН
В Севастополе обновили порядок выдачи топливных QR-кодов
Минимум 20 выстрелов раздалось в американском Мидленде
В Иране объявили о победе над США
Тегеран объяснил, при каких условиях финального соглашения с США не будет
Замглавы округа Запорожской области посмертно наградили орденом Мужества
Самое высокое здание в мире украсили российским триколором
Раскрыта неочевидная причина подготовки наземной операции США в Иране
Иран озвучил, на каком этапе находится проект соглашения с США
США запустили расследование против критика войны с Ираном
В Крыму задержали снимавшего видео пособника ВСУ
В МИД РФ присмотрелись к военно-биологической деятельности США на Украине
Девушка вместо пляжа попала в реанимацию в Подмосковье
Россия призвала ФРГ признать преступления Третьего рейха геноцидом
«Неонацизм в действии»: Захарова оценила указ Зеленского о русском языке
Один человек погиб в результате атак ВСУ под Брянском
ЕС анонсировал переговоры о вступлении Украины и Молдавии
Путин назначил нового руководителя своей канцелярии
Украина исключила русский из списка подлежащих защите языков
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.