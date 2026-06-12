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12 июня 2026 в 23:02

В Иране объявили о победе над США

Аракчи: Иран одержал победу над США на поле боя

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран одержал победу в конфликте с США, а наилучшее время для завершения войны наступит при наличии преимуществ, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире иранского телевидения. По его словам, процесс заключения соглашения между Ираном и Соединенными Штатами будет состоять из двух этапов.

Первым шагом станет подписание меморандума, содержащего 14 пунктов, после чего последуют 60-дневные переговоры о полном прекращении противостояния. В рамках соглашения предусматривается прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан, а также снятие морской блокады со стороны США и открытие Ормузского пролива.

Мы действительно одержали победу на поле боя, — сказал дипломат.

Аракчи подчеркнул, что документ обязывает противника воздерживаться от дальнейшего инициирования войны, угроз и применения силы, при этом обе стороны должны уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. На втором этапе переговоров планируется обсуждение вопросов, касающихся ядерной программы Ирана и отмены действующих санкций.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в эфире государственного телеканала заметил, что текст соглашения с США по урегулированию конфликта проходит финальную стадию утверждения на высшем уровне. Говорить о времени и месте подписания документа пока преждевременно.

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