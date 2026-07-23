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23 июля 2026 в 13:02

Адвокат раскрыл, что должен сделать хозяин напавшего на внука Донцовой пса

Адвокат Чанышев: хозяин напавшего на внука Донцовой пса должен оплатить лечение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Хозяин собаки, которая напала на внука писательницы Дарьи Донцовой, должен компенсировать расходы на лечение и реабилитацию ребенка, заявил ТАСС председатель коллегии адвокатов «Адвокат премиум» Тимур Чанышев. По его словам, также мужчине необходимо возместить моральный вред.

Независимо от того, возбуждено ли административное или уголовное дело, владелец собаки обязан возместить причиненный вред: расходы на лечение и реабилитацию ребенка, а также выплатить компенсацию морального вреда, — отметил Чанышев.

По словам адвоката, окончательная квалификация дела будет зависеть от результатов проверки и собранных доказательств. При этом заявления о том, что раньше пес не проявлял агрессии, не освобождают от ответственности, добавил он.

Ранее писательница Дарья Донцова рассказала, что на ее внука напала собака. По ее словам, инцидент произошел, когда семилетний мальчик играл у ворот дома в селе Дубцы. В этот момент мимо проходил местный житель с питомцем, пес неожиданно проявил агрессию и бросился на мальчика.

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