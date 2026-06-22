«Значительный прогресс»: в Иране подвели итоги переговоров с США МИД Ирана: ограничения на экспорт нефти и блокада сняты после переговоров с США

Ограничения на экспорт иранской нефти были сняты, а также разморожен ряд активов, сообщил в социальных сетях глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Эти изменения стали результатом переговоров между Исламской Республикой и США, которые проходили в Швейцарии при содействии катарских и пакистанских посредников.

Неустанные усилия <...> принесли значительный прогресс в прекращении войны в Ливане. Были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые активы и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана, — пояснил министр.

Ранее сообщалось, что расходы Министерства обороны США на военную операцию против Ирана достигли примерно $40 млрд (3,58 трлн рублей). В сумму вошли затраты на боеприпасы, уничтоженную технику и ущерб базам, но не операционные расходы, уже заложенные в бюджет Пентагона.

Позже член иранской делегации Хосейн Корбанзаде обратил внимание, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не продолжатся, пока не будут прекращены военные действия Израиля в Ливане. По его словам, эта тема является наиболее обсуждаемой в ходе диалога по урегулированию в швейцарском Бюргенштоке.