Девушка угостила украинских военных «взрывными» бургерами В Чернигове девушка передала военным бургеры со взрывчаткой на блокпосту

На выезде из Чернигова в сторону Киева неизвестная девушка передала украинским военным пакеты с бургерами, в которых оказалась взрывчатка, передает Cheline. Злоумышленница под видом благодарности вручила бойцам несколько упаковок фастфуда, после чего покинула место.

По информации издания, в одном из бургеров военнослужащие обнаружили самодельное взрывное устройство. Пакеты оперативно вынесли на безопасное расстояние от блокпоста и людей, что позволило избежать пострадавших. Правоохранители устанавливают личность и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время мобилизационных мероприятий мужчина с мясницким тесаком вступил в конфликт с полицейскими. Из-за происшествия автобус территориального центра комплектования был вынужден уехать.

До этого в Крыму задержали женщину, которая по заданию сотрудника СБУ оборудовала тайник со взрывчаткой для подрыва автомобиля военнослужащего в 2024 году. Суд арестовал ее на два месяца.