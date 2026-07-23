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23 июля 2026 в 13:01

Девушка угостила украинских военных «взрывными» бургерами

В Чернигове девушка передала военным бургеры со взрывчаткой на блокпосту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На выезде из Чернигова в сторону Киева неизвестная девушка передала украинским военным пакеты с бургерами, в которых оказалась взрывчатка, передает Cheline. Злоумышленница под видом благодарности вручила бойцам несколько упаковок фастфуда, после чего покинула место.

По информации издания, в одном из бургеров военнослужащие обнаружили самодельное взрывное устройство. Пакеты оперативно вынесли на безопасное расстояние от блокпоста и людей, что позволило избежать пострадавших. Правоохранители устанавливают личность и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время мобилизационных мероприятий мужчина с мясницким тесаком вступил в конфликт с полицейскими. Из-за происшествия автобус территориального центра комплектования был вынужден уехать.

До этого в Крыму задержали женщину, которая по заданию сотрудника СБУ оборудовала тайник со взрывчаткой для подрыва автомобиля военнослужащего в 2024 году. Суд арестовал ее на два месяца.

Европа
Украина
взрывчатка
бойцы
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