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22 июля 2026 в 11:51

В Крыму поймали украинку, готовившую теракт против военнослужащего

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Крыму задержана уроженка Украины, которая заложила схрон со взрывчаткой для подрыва автомобиля военнослужащего, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, силовикам удалось своевременно предотвратить планируемый теракт и нейтрализовать угрозу, передает ТАСС.

Ранее силовики задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина, который собирал для спецслужб Украины данные о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса. По информации ФСБ, молодого человека задержали при входе в метро. С собой у него была взрывчатка, замаскированная под GPS-трекер.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Читы, который распространял призывы к вооруженному восстанию и физической расправе над сотрудниками Роскомнадзора. В доме подозреваемого провели обыск, во время допроса мужчина дал признательные показания. Мотивом преступления стала личная неприязнь россиянина к блокировкам в интернете.

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