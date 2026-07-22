Киевский шпион пытался пронести в метро Петербурга замаскированную бомбу В Петербурге задержали агента Киева с замаскированной под GPS-трекер бомбой

Силовики задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина, который собирал для спецслужб Украины данные о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса, заявили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, молодого человека задержали при входе в метро. С собой у него была взрывчатка, замаскированная под GPS-трекер.

При проведении досмотровых мероприятий при входе в Петербургский метрополитен у фигуранта обнаружено и изъято закамуфлированное под GPS-трекер СВУ, вследствие чего он был задержан, — отметили в ЦОС.

Злоумышленник по заданию куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство для минирования автомобиля одного из сотрудников предприятия ОПК. Во время допроса мужчина рассказал, что получал денежное вознаграждение на криптокошелек.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Читы, который распространял призывы к вооруженному восстанию и физической расправе над сотрудниками Роскомнадзора. В доме подозреваемого провели обыск, во время допроса мужчина дал признательные показания.

До этого суд приговорил жителя Запорожской области к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к экстремистской деятельности. Мужчина систематически собирал и передавал конфиденциальную информацию о передвижениях личного состава и военной техники ВС РФ.