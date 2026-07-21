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21 июля 2026 в 10:12

Харьковчанин с мясницким тесаком подпортил военкомам мобилизацию

Мужчина с мясницким тесаком вмешался в работу сотрудников ТЦК в Харькове

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во время проведения мобилизационных мероприятий на улице Харькова мужчина с мясницким тесаком попытался вступить в конфликт с сотрудниками полиции, сообщает «Страна.ua». В результате автобус территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) покинул место происшествия.

На кадрах видно, как крепкий мужчина направляется в сторону полицейских. В руках он держит огромный мясницкий тесак. Автор видео эмоционально прокомментировал происшествие, однако на кадрах не видно, чем закончился инцидент.

Ранее сообщалось, что во Львове около 200 человек вступили в конфликт с сотрудниками ТЦК. Два уголовных дела возбуждены за насилие над правоохранителями и препятствование деятельности ВСУ.

До этого стало известно, что в ходе бунта местные жители перевернули автомобиль сотрудников ТЦК. Толпа возмущенных граждан заблокировала машину военкомов, которые пытались задержать уклониста, находившегося в розыске. Мэр Львова Андрей Садовой подтверждал факт протестных действий.

Кроме того, Союз православных журналистов указал, что сотрудники одесского территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви. Речь идет о протодиаконе Троицкого собора, которого, несмотря на тяжелые заболевания, признали годным к военной службе в ВСУ.

Европа
Украина
мобилизация
ТЦК
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