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23 июля 2026 в 13:13

SHAMAN сжег свои легендарные кожаные штаны в русской печи

SHAMAN решил избавиться от кожаных штанов в преддверии юбилея

Ярослав Дронов (SHAMAN) Ярослав Дронов (SHAMAN) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певец Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN, сжег свои фирменные кожаные штаны в русской печи. Он сделал это в преддверии своего 35-летия. Видео с уничтожением штанов он опубликовал в своем Telegram-канале.

В 30 лет я стал большим артистом. И уже почти пять лет я служу России на своем месте. Вы знаете, что не за горами мой юбилей. 22 ноября состоится мой большой юбилейный концерт в Кремле. 35 лет — солидный возраст, большая ответственность. Поэтому настало время перемен, требующее радикального подхода, — заявил музыкант.

Дронов отметил, что кожаные штаны долгое время вызывали зависть, споры, слухи и сомнения. По мнению певца, для него настало время перемен. Он пообещал, что больше не наденет такие штаны.

Ранее SHAMAN опубликовал в своем Telegram-канале свадебный ролик с его супругой Екатериной Мизулиной. На кадрах артист в черном смокинге танцует с главой Лиги безопасного интернета в белом кружевном платье длины макси с объемным бантом на подоле в ресторане. По мнению подписчиков, видео могли снять во время закрытой церемонии.

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