Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи

За последние 15 лет в Великобритании резко выросло количество частных домов, оборудованных дровяными печами, сообщает агентство Bloomberg. С 2009 по 2024 год их число увеличилось более чем на 25%. В ответ власти рассматривают возможность ужесточения экологических стандартов для новых печей с целью сокращения вредных выбросов.

Проблема заключается в загрязнении воздуха мельчайшими частицами PM2.5, которые выделяются при сгорании древесины и представляют серьезную опасность для здоровья. Эта тема активно поднимается экоактивистами, а в Лондоне уже размещены социальные плакаты, предупреждающие о вреде дыма от дров.

Согласно отчету за 2023 год, более 16% выбросов PM2.5 в британской столице приходится именно на сжигание древесины. При этом 28% таких частиц поступает извне, в том числе из-за границы. Отдельное исследование под руководством главного научного сотрудника Университетского колледжа Лондона Лауры Хорсфолл подтвердило связь между использованием твердого топлива в быту и ускоренным ухудшением функции легких.

Ранее стало известно, что печное отопление остается востребованным решением для частных домов, однако его эксплуатация требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. Отмечается, что пренебрежение правилами грозит серьезными угрозами для жизни.