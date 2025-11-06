Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 09:21

Печное отопление: ловушки, которые могут превратить уют в катастрофу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печное отопление остается востребованным решением для частных домов, однако его эксплуатация требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. Пренебрежение правилами грозит не только поломкой оборудования, но и серьезными угрозами для жизни. Есть ключевые ошибки, способные спровоцировать аварийную ситуацию.

Преждевременное закрытие задвижки или поддувала ведет к распространению угарного газа и образованию горючих отложений в дымоходе. Длительная топка или частая добавка дров вызывают перегрев, провоцируя трещины в конструкции.

Еще одна распространенная ошибка — смешивание разных пород древесины: хвойные породы забивают дымоход смолой. Для безопасной работы используйте дрова одной породы — например, березу или дуб.

Ранее сообщалось, что пластиковые окна порой преподносят неприятный сюрприз — запотевшие стекла и лужицы воды на подоконнике. Это не только портит вид, но и грозит появлением плесени.

печи
отопление
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как приготовить салат с креветками и авокадо всего за 10 минут
В Совфеде ответили на сообщения Сеула об отправке военных КНДР в зону СВО
В Росфинмониторинге объяснили, можно ли оплачивать товары переводом
В Госдуме выступили против идеи уменьшить длительность летних каникул
Стало известно, сколько чиновников задержали в России в 2025 году
Таможенники обнаружили ценную литографию при попытке незаконного ввоза
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
В России зафиксировали новые вспышки ВИЧ-инфекции
В Грузии объяснили необходимость запрета оппозиционных партий
Натуральные ткани возвращаются: почему хлопок снова в моде
На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили ремонт с модернизацией
Оскорбившей участников СВО блогеру из Иркутска назначили суровое наказание
Погода в Москве в четверг, 6 ноября: жителям предсказали рекордное тепло?
Список погибших из-за пожара в Сургуте расширился
В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России
Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen
Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте
Рютте съязвил о заседании Совбеза РФ по ядерным испытаниям
Пожелавшую смерти бойцам СВО блогера осудили за другое преступление
Дальше
Самое популярное
Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.