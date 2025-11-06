Печное отопление: ловушки, которые могут превратить уют в катастрофу

Печное отопление остается востребованным решением для частных домов, однако его эксплуатация требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. Пренебрежение правилами грозит не только поломкой оборудования, но и серьезными угрозами для жизни. Есть ключевые ошибки, способные спровоцировать аварийную ситуацию.

Преждевременное закрытие задвижки или поддувала ведет к распространению угарного газа и образованию горючих отложений в дымоходе. Длительная топка или частая добавка дров вызывают перегрев, провоцируя трещины в конструкции.

Еще одна распространенная ошибка — смешивание разных пород древесины: хвойные породы забивают дымоход смолой. Для безопасной работы используйте дрова одной породы — например, березу или дуб.

