Жители одного приморского города остались без тепла после ДТП с фурой

Жители Находки Приморского края остались без тепла в жилых домах и социальных учреждениях после крупного ДТП с фурой, пишет 360.ru со ссылкой на очевидицу. В ходе аварии повредилась магистральная теплотрасса, что и привело к отключению отопления.

Школа закрыта, дети с садика переведены в другой сад. Но эту информацию сказали только за час до начала рабочего дня. Системы отопления так и не запитаны водой. На месте ЧП обнаружили течь в двух местах и устранили ее, однако отопления до сих пор нет. Сроки подачи постоянно сдвигаются, — пожаловалась местная жительница.

Она рассказала, что жители Находки вынуждены включать несколько обогревателей сразу. Из-за этого в комнатах становится тяжело дышать.

Ранее сообщалось, что в Находке ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала авария на магистральном участке теплопровода. Из-за этого пришлось отключить теплоснабжение более чем в 50 жилых домах и нескольких социальных учреждениях.