16 марта 2026 в 13:42

Ребенок пострадал в жуткой массовой аварии в Москве

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Два человека, включая ребенка, пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. Обстоятельства аварии, произошедшей у дома 66, в настоящее время выясняются.

Поступило сообщение о ДТП с участием четырех автотранспортных средств по адресу: Волгоградский проспект, дом 66, корпус 2, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об аварии на автодороге, соединяющей Екатеринбург, Реж и Алапаевск. Столкновение двух транспортных средств привело к гибели трех граждан, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и причины данного ДТП.

Кроме того, в пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили о столкновении пяти транспортных средств в поселке Большая Ижора Ленинградской области. Травмы в результате аварии получили три человека, среди которых двое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

