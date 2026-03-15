Три человека погибли в ДТП на трассе в российском регионе

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 18:24

Три человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск, сообщили ТАСС в Госавтоинспекции Свердловской области. Столкновение двух автомобилей унесло жизни трех человек, еще двое пострадали.

На 72-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, в результате аварии три человека погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД уточнили, что на участке введено одностороннее движение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сразу четыре автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе пересечения с Открытым шоссе у станции метро «Бульвар Рокоссовского». Движение на участке было затруднено, у одной из машин оторвало колесо.

До этого в Санкт-Петербурге пешеход случайно врезался в борт автобуса. Мужчина был настолько поглощен своими мыслями, что не заметил приближающийся автобус. После столкновения он упал на асфальт, вокруг него собрались обеспокоенные очевидцы. Трагедии удалось избежать благодаря экстренному торможению автобуса.

ДТП
Свердловская область
аварии
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.