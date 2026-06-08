Стало известно, на чем «кошелек Зеленского» заработал свой капитал В российских силовых структурах заявили о доходах Криппы от онлайн-казино

Один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости на Украине Максим Криппа заработал состояние благодаря незаконным онлайн-казино, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что бизнесмена называют «кошельком Зеленского».

Официально Криппа указывает в качестве источников доходов торговлю, прибыль от работы Броварского рынка, разработку компьютерных игр, инвестиции в недвижимость и сферу мобильной связи, отметили в источнике. При этом основой его капитала являются онлайн-казино, которые активно распространяются в рядах ВСУ.

В силовых структурах утверждают, что значительная часть финансовых потоков может быть связана не только с самим предпринимателем. Там допустили, что все денежные средства Криппы в действительности могут принадлежать украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что Украина рискует не получить от Евросоюза €680 млн (около 57 млрд рублей) из-за задержек с выполнением антикоррупционных реформ, предусмотренных условиями взаимодействия с Брюсселем, сообщило издание «Общественное». Отмечается, что два этапа, связанные с четвертым и пятым траншами финансовой помощи, не были завершены в установленные сроки.