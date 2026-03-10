Юрист оценила идею ввести возрастной ценз для игроков онлайн-казино

Ввести возрастной ценз для игроков онлайн-казино в России будет непросто — это потребует комплексного подхода, заявила 360.ru юрист Ольга Федорова. Так она отреагировала на предложение Общественной палаты РФ допускать до ставок пользователей только с 21 года и разрешить устанавливать самозапрет на участие в азартных играх сроком на год.

Для этого понадобятся обязательная проверка личности и возраста перед ставкой, создание единого реестра самозапрета и введение ответственности за обход ограничений. Если человек запретил себе играть, его должны автоматически не пускать ни на одну легальную площадку. Без такого комплексного подхода любые новые ограничения останутся красивой идеей на бумаге, — высказалась Федорова.

Она отметила, что в противном случае нелегальный рынок просто подстроится под нововведение и продолжит работать. Эксперт добавила, что повышение возраста игроков до 21 года юридически возможно, но это не решит проблему без механизмов контроля.

Ранее стало известно, что, по данным аналитического центра ВЦИОМ, больше половины граждан России (55%) не поддерживают идею легализации онлайн-казино. Только 30% респондентов поддержали такую идею, еще 15% затруднились с ответом.