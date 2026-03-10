Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 17:10

Юрист оценила идею ввести возрастной ценз для игроков онлайн-казино

Юрист Федорова: ввести возрастной ценз для игроков онлайн-казино будет непросто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ввести возрастной ценз для игроков онлайн-казино в России будет непросто — это потребует комплексного подхода, заявила 360.ru юрист Ольга Федорова. Так она отреагировала на предложение Общественной палаты РФ допускать до ставок пользователей только с 21 года и разрешить устанавливать самозапрет на участие в азартных играх сроком на год.

Для этого понадобятся обязательная проверка личности и возраста перед ставкой, создание единого реестра самозапрета и введение ответственности за обход ограничений. Если человек запретил себе играть, его должны автоматически не пускать ни на одну легальную площадку. Без такого комплексного подхода любые новые ограничения останутся красивой идеей на бумаге, — высказалась Федорова.

Она отметила, что в противном случае нелегальный рынок просто подстроится под нововведение и продолжит работать. Эксперт добавила, что повышение возраста игроков до 21 года юридически возможно, но это не решит проблему без механизмов контроля.

Ранее стало известно, что, по данным аналитического центра ВЦИОМ, больше половины граждан России (55%) не поддерживают идею легализации онлайн-казино. Только 30% респондентов поддержали такую идею, еще 15% затруднились с ответом.

юристы
онлайн-казино
общество
игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарные советские композиторы вместе сыграли «Песню про зайцев»
Швейцария нанесла «удар» по Ирану
В Госдуме предложили отправлять призывников в армию даже во время суда
Путин поздравил актера Владимира Гостюхина с 80-летним юбилеем
«Еще один удар — и я труп»: жена Алибасова-младшего о ссорах с мужем
Стало известно, чем обернется для Карлсона критика США после атак на Иран
«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной
ЦБ запустил механизм реабилитации для случайных дропперов
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.