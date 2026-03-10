Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 18:44

Водителям дали совет по смене зимней резины

В ЦОДД призвали не спешить с заменой шин на летние из-за переменчивой погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал водителям не торопиться с заменой зимних шин на летние из-за неустойчивой температуры, сообщили РБК в пресс-службе ЦОДД. Мотоциклистам также посоветовали пока воздержаться от поездок.

Призываем мотоциклистов не выезжать на дороги, а автомобилистов — не торопиться менять зимние шины на летние. Плюсовая температура еще неустойчива: рано утром и ближе к вечеру термометры могут показывать температуру ниже 0 градусов. Есть риски гололедицы, — уточнили в пресс-службе.

Во избежание аварий специалисты рекомендуют переходить на летнюю резину только после установления среднесуточной температуры выше 5–6 градусов тепла.

Ранее эксперт Московского политеха Юрий Фурлетов дал рекомендации по выбору летних шин. Он посоветовал ориентироваться на европейскую маркировку, отражающую экономичность, сцепление на мокрой дороге и шум. Специалист также призвал пользоваться акциями производителей, например бесплатным шиномонтажом, позволяющим сэкономить.

До этого глава сети автосервисов Татьяна Овчинникова спрогнозировала рост цен на техобслуживание автомобилей на 25% в течение года. Подорожание пройдет в три этапа и будет связано с увеличением налогов, арендной платы и зарплат квалифицированным мастерам.

