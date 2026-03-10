Новые правила техосмотра в России: что изменится с 1 сентября 2026 года

В МВД России хотят изменить схему контроля за проведением техосмотра автомобилей. Ключевая идея — дать полиции возможность оперативно отключать от единой системы недобросовестных операторов. Тем самым водителям будет гораздо сложнее пройти «левый» техосмотр, а его стоимость может резко увеличиться. Кому в 2026 году нужно обязательно проходить технический осмотр и получать диагностическую карту, что изменится для автовладельцев — в материале NEWS.ru.

Как изменится система контроля за проведением техосмотра машин с 1 сентября 2026-го

Проект постановления МВД меняет порядок контроля за техосмотром. Предполагается, что с 1 сентября ГИБДД сможет приостанавливать доступ операторов техосмотра к Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО) при выявлении любых нарушений.

Сейчас отключить оператора от ЕАИСТО (лишить его возможности проводить техосмотр) довольно сложно. Лишь при обнаружении нескольких фактов оформления фиктивных диагностических карт в течение года МВД направляет материалы в Российский союз автостраховщиков (РСА), который проводит проверку, после чего лишает компанию аккредитации.

Работник автосервиса заливает масло в двигатель машины Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одновременно с этим операторы получают «пряник» — у них появится возможность обжаловать решения МВД. Срок рассмотрения составит всего 15 дней. Сейчас при ошибочном отключении от ЕАИСТО операторы не могут быстро получить доступ к системе.

Доработанный проект постановления рассмотрят эксперты из аналитического центра при правительстве РФ. Если документ будет одобрен, то нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Зачем нужна новая система контроля за проведением техосмотра машин

Несмотря на многолетние попытки сделать техосмотр автомобилей прозрачнее, эта система по-прежнему вызывает массу вопросов. Даже после того как для обычных автовладельцев осмотр машин стал фактически добровольным, а очереди исчезли, рынок продолжает во многом работать по «серой» схеме. Диагностические карты все еще можно купить без какого-либо осмотра. Это означает, что автомобили с потенциально опасными неисправностями юридически считаются исправными, а сама процедура превращается в формальность.

Сейчас в России работают порядка 3,5 тыс. операторов техосмотра, которые ежегодно выписывают 9 млн диагностических карт, в основном на легковые автомобили. Однако сколько на самом деле машин заезжают на пункты проверки, никто не знает.

Какие послабления для автовладельцев предложили в МВД

Помимо усиления контроля над операторами техосмотра, в МВД предлагают сделать несколько послаблений для автовладельцев. Например, во время проведения процедуры вместо оригиналов свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорта (ПТС) разрешат показывать выписку из электронного реестра транспортных средств, которую можно получить на сайте «Госуслуги».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кроме того, операторы не будут фиксировать пробег автомобиля. Это якобы связано с тем, что он напрямую не влияет на техническое состояние машины и больше важен для оценки ее рыночной стоимости.

Кто должен проходить техосмотр в 2026 году

Еще несколько лет назад техосмотр был обязателен для всех автомобилей. Однако все понимали, что фактически система не работает, осмотр машин мало кто проходит, а большинство водителей покупают диагностические карты. По этой причине в 2021 году прошла большая реформа. В результате сейчас водители, которые ездят на машине в личных целях, вообще могут не проходить осмотр.

Но техосмотр все еще требуется:

при регистрации или перерегистрации машины: в случае покупки подержанного автомобиля старше четырех лет новый владелец должен пройти техосмотр. Он также требуется при внесении изменений в конструкцию или, например, при установке нового двигателя;

техосмотр должны проходить таксисты;

техосмотр обязателен для всех машин, которые используются для коммерческих целей, а также для грузовиков и автобусов.

Как ГИБДД штрафует автовладельца за отсутствие техосмотра

Если речь идет о машине для личного пользования, то никакого наказания нет. Инспекторы ГИБДД не имеют права требовать диагностическую карту. Однако таксисты или владельцы грузовиков должны проходить техосмотр. В случае его отсутствия их могут оштрафовать по статье 12.5 (ч. 1.1) — им придется заплатить 2 тыс. рублей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Нужно ли автовладельцу показывать аптечку и огнетушитель при техосмотре

При проведении техосмотра в 2026 году оператор не оценивает внешний вид машины. Его задача — подтвердить, что автомобиль безопасен и не нарушает обязательные требования конструкции.

В первую очередь специалисты смотрят на «силовую» безопасность: тормоза, рулевое управление, свет и состояние покрышек. Именно они чаще всего становятся причиной отказа в выдаче диагностической карты. Второй блок — идентификация и конструкция: корректный VIN, отсутствие незаконных переделок (например, неоформленное газобаллонное оборудование или фаркоп, чрезмерная тонировка). Третий — общее техническое состояние: состояние стекол, зеркал, ремней безопасности, крепления сидений, подголовников и прочее.

Показывать аптечку, знак аварийной остановки или огнетушитель в 2026 году не нужно.

