Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к значительному росту цен на топливо в ряде африканских стран, пишет Dawan Africa. В Сомали и Южном Судане стоимость бензина увеличилась вдвое, а в некоторых регионах цены достигли рекордных отметок.

По информации издания, в сомалийской столице Могадишо литр топлива подорожал до $1,5 (118,11 рубля), что стало историческим максимумом. С начала конфликта вокруг Ирана цены на бензин практически ежедневно повышались на 10 центов, и ситуацию усугубляет отсутствие в стране собственных перерабатывающих мощностей.

Вторым государством, где цены на топливо выросли вдвое, стал Южный Судан. Отмечается, что на заправках в столице Джубе литр бензина стоит $2,6 (204,72 рубля), а на черном рынке его можно купить за $2,1 (165,35 рубля). В городе Малакаль на севере страны стоимость литра достигает $6,6–7 (до 551,18 рубля).

Центральное правительство Судана разработало программу импорта топлива, чтобы сдержать взрывной рост цен. 30 частных компаний обеспечат половину потребностей страны в бензине и дизеле, остальное планируется покрыть за счет собственных перерабатывающих мощностей. На территориях, подконтрольных повстанческим «Силам быстрого реагирования», цены выросли на 40%.

Подорожание топлива затронуло и Западную Африку. В Нигерии с конца февраля литр бензина подскочил в цене на 60% — с $0,55 до $0,93 (до 73,23 рубля). Крупнейший производитель топлива в стране, компания Dangote, трижды повышал стоимость продукции только за последнюю неделю.

Ранее глава компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировую экономику ждет катастрофа из-за перекрытия Ормузского пролива. Он отметил, что негативные последствия прежде всего коснутся нефтяной отрасли.