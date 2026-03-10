Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 18:26

Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке

DA: цены на топливо в Африке взлетели из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к значительному росту цен на топливо в ряде африканских стран, пишет Dawan Africa. В Сомали и Южном Судане стоимость бензина увеличилась вдвое, а в некоторых регионах цены достигли рекордных отметок.

По информации издания, в сомалийской столице Могадишо литр топлива подорожал до $1,5 (118,11 рубля), что стало историческим максимумом. С начала конфликта вокруг Ирана цены на бензин практически ежедневно повышались на 10 центов, и ситуацию усугубляет отсутствие в стране собственных перерабатывающих мощностей.

Вторым государством, где цены на топливо выросли вдвое, стал Южный Судан. Отмечается, что на заправках в столице Джубе литр бензина стоит $2,6 (204,72 рубля), а на черном рынке его можно купить за $2,1 (165,35 рубля). В городе Малакаль на севере страны стоимость литра достигает $6,6–7 (до 551,18 рубля).

Центральное правительство Судана разработало программу импорта топлива, чтобы сдержать взрывной рост цен. 30 частных компаний обеспечат половину потребностей страны в бензине и дизеле, остальное планируется покрыть за счет собственных перерабатывающих мощностей. На территориях, подконтрольных повстанческим «Силам быстрого реагирования», цены выросли на 40%.

Подорожание топлива затронуло и Западную Африку. В Нигерии с конца февраля литр бензина подскочил в цене на 60% — с $0,55 до $0,93 (до 73,23 рубля). Крупнейший производитель топлива в стране, компания Dangote, трижды повышал стоимость продукции только за последнюю неделю.

Ранее глава компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировую экономику ждет катастрофа из-за перекрытия Ормузского пролива. Он отметил, что негативные последствия прежде всего коснутся нефтяной отрасли.

Африка
топливо
цены
Ближний Восток
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Знаменитый композитор рассказал о впечатлениях от юбилейного концерта
Тело пропавшего пенсионера пролежало 21 день в шахте лифта в больнице
Актрису Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково
Симоньян предложила наказывать собственников жилья за нелюбовь к детям
В Москве нашли тело Ленина
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по Брянску
Звезда «Дальнобойщиков» объяснил, почему ушел из профессии
Киберубийцы без жалости. Маркировка США на ракете: как ИИ убил детей Ирана
Эксперт объяснил, как КНР и Россия должны действовать на Ближнем Востоке
В КСИР объяснили, каким судам лучше не появляться в Ормузском проливе
Волочкова жестко раскритиковала Шаламе за слова о балете
Жена Алибасова-младшего объяснила, почему не общается с его отцом
Зеленский получил недвусмысленный сигнал от Эрдогана по поводу переговоров
Логистический центр посольства США в Багдаде подвергся атаке
«Мы видим, что устали»: Уиткофф сделал громкое заявление по Украине
Богомаз раскрыл последствия ракетной атаки ВСУ на мирных жителей Брянска
Самойлова раскрыла подробности инцидента с Мбаппе
Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Стало известно, чем ВСУ атаковали Брянск
Политолог предположил, какую «сделку» Трамп хочет заключить с Кубой
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.