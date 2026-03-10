Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Вьетнам и Таиланд призвали жителей переходить на удаленку из-за кризиса

Власти Таиланда и Вьетнама призвали жителей переходить на удаленный формат работы, а также начать экономить топливо, сообщает индийская газета The Business Standard. Обращение касается в первую очередь государственных служащих и предприятий. Такие меры обусловлены колебанием цен на топливо из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

Таиланд и Вьетнам призывают государственных служащих и предприятия переходить на удаленную работу, а также экономить энергию, поскольку война США и Израиля с Ираном на Ближнем Востоке нарушает поставки нефти и вызывает волатильность цен на топливо, — говорится в публикации.

Кроме того, страны призвали чиновников ограничить поездки за границу. Также Вьетнам отменил пошлины на импортные нефтепродукты. Таким образом власти рассчитывают стабилизировать внутренний рынок.

Ранее глава компании Saudi Aramco Амин Нассер предупредил, что мировую экономику ждет катастрофа из-за перекрытия Ормузского пролива. Он отметил, что негативные последствия прежде всего коснутся нефтяной отрасли.

