Логистический центр посольства США в Багдаде подвергся атаке

Штаб материально-технического обеспечения посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Araby со ссылкой на источник в иракской службе безопасности. В районе диппредствительства раздавались звуки взрывов.

Ранее логистический центр посольства США вблизи международного аэропорта Багдада уже подвергался атаке. Проиранская шиитская группировка «Сарайя Ансар ас-Сунна», действующая в Ираке, взяла на себя ответственность за удары. В районе американского лагеря «Виктория» также слышались взрывы.

До этого стало известно, что боевой дрон атаковал американскую базу вблизи международного аэропорта Багдада. После этого на объекте раздались взрывы. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Также сообщалось, что свыше 680 военных США и Израиля погибли или получили ранения с момента начала конфликта с Ираном. К такому выводу в КСИР пришли исходя из данных разведки и полевого мониторинга. При этом Центральное командование ВС США информировало лишь о шести погибших солдатах.