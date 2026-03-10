Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 10:16

Иран ударил ракетами по американской военной базе в Ираке

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тегеран нанес удары по американской военной базе Харир в Иракском Курдистане, заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции Ирана. Всего по объекту было выпущено пять ракет. При этом военные не уточнили, когда именно это произошло.

Штаб армии американского агрессора на базе Харир в Иракском Курдистане подвергся обстрелу пятью ракетами сухопутных сил, — подчеркнули в КСИР.

База Харир международной антитеррористической коалиции во главе с Вашингтоном расположена рядом с международным аэропортом Эрбиля на севере Ирака. С начала эскалации на Ближнем Востоке база неоднократно подвергалась попыткам атак с применением беспилотников и ракет.

Ранее сообщалось, что Турция разместила ЗРК Patriot в провинции Малатья на востоке страны. Минобороны республики объяснило это необходимостью укрепить безопасность воздушного пространства государства на фоне ближневосточного конфликта.

До этого министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном в настоящее время не рассматриваются из-за негативного опыта взаимодействия с американской стороной. Он напомнил о вооруженном конфликте с США в июне 2025 года, который продолжался 12 дней.

