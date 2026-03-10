Зимняя Олимпиада — 2026
Связисты ВС России обеспечили прорыв штурмовиков на мотоциклах

Минобороны: связисты «Востока» наладили связь между штурмовыми подразделениями

Работа связистов на СВО Работа связистов на СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Связисты группировки войск «Восток» организовали устойчивую связь между штурмовыми подразделениями, что позволило скоординировать их действия на передовой, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минобороны РФ. Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии выдвинулись для освобождения территории в своей зоне ответственности, используя для внезапности мотоциклы и пеший ход.

Параллельно с выдвижением штурмовых групп на позиции отправились связисты, перед которыми стояла задача наладить устойчивое взаимодействие между подразделениями на переднем крае. Для этого военнослужащие развернули комплекты спутниковой связи отечественного производства, обеспечив передачу данных в режиме реального времени.

Механик связи с позывным Спайщик подробно описал работу специалистов на линии боевого соприкосновения. По его словам, связисты заходят на позиции одновременно со штурмовыми группами, чтобы сразу обеспечить их необходимыми средствами связи. Он подчеркнул, что подразделения работают параллельно, благодаря чему достигается плотное взаимодействие и взаимовыручка.

В ходе выполнения задачи связисты выбрали скрытную позицию для установки оборудования, развернули аппаратуру спутниковой связи и тщательно замаскировали ее. Как отметил механик, связь обеспечивалась как между подразделениями, так и с командованием. Благодаря слаженным действиям специалистов во время боя осуществлялась своевременная координация штурмовиков, а командование в оперативном режиме получало информацию с передовой.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении американской пусковой установки MLRS в Харьковской области. Высокоточным ударом двух управляемых ракет бойцы ликвидировали саму установку, сопровождающую технику и до 10 военнослужащих ВСУ.

Россия
Минобороны РФ
ВС РФ
спецоперация
связисты
