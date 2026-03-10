Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 13:07

«Трудно с этим спорить»: в Кремле согласились с Трампом насчет Украины

Песков заявил, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Cashen Turner/White House/Global Look Press
Все стороны заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт закончился как можно быстрее, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости. Американский лидер во время беседы призвал к скорейшему разрешению ситуации на Украине.

В целом, действительно, все заинтересованы в скорейшем прекращении огня — здесь трудно с этим спорить, — подчеркнул Песков.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что Вооруженные силы России снизили интенсивность наступления в зоне спецоперации из-за весенней оттепели. При этом российские военные готовятся к достижению решительных целей, уточнил он.

До этого стало известно, что пророссийские хакеры из группировки «Кибер Серп» обнародовали данные, свидетельствующие о манипуляциях командования ВСУ в 2024 году. Согласно полученной информации, киевские власти искусственно создавали видимость успехов на фронте, чтобы привлечь западных инвесторов.

Украина
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
Владимир Путин
конфликты
