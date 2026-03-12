Требования США по нормализации двусторонних отношений озадачили ЮАР

Заявления американского посла в Претории Лео Брента Бозелла, потребовавшего от ЮАР выполнения ряда условий для улучшения двусторонних отношений, звучат как обращение к колонии, заявил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья в разговоре с местной газете TimesLIVE. По его словам, риторика Вашингтона далека от от дипломатической и неуместна в диалоге с независимым государством.

Поводом послужило выступление посла США Лео Брента Бозелла на конференции в городе Херманус 10 марта. Дипломат сообщил, что почти год назад Вашингтон направил правительству ЮАР список из пяти требований, выполнение которых необходимо для нормализации двусторонних отношений. По словам Бозелла, отсутствие ответа со стороны Претории создает напряженность.

Что он имел в виду под нетерпением? Это звучит так, будто он говорит с колонией или зависимой от правительства США [страной], — отметил Магвенья.

Политик назвал высказывания посла провокационными и не соответствующими дипломатическому этикету, особенно в условиях, когда перед дипломатом стоит задача по перезагрузке отношений. Он посоветовал Бозеллу внимательнее изучить законодательство ЮАР, прежде чем комментировать сферы, к которым у Вашингтона возникли вопросы.

Ранее издание TimesLIVE сообщило, что американские власти добиваются выхода ЮАР из БРИКС. Журналисты сослались на заявления Бозелла.