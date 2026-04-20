Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 16:31

Слониха затоптала совладельца сафари-парка насмерть

Самка слона затоптала насмерть совладельца сафари-парка в ЮАР

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Слон затоптал насмерть совладельца южноафриканского сафари-заповедника Класери 65-летнего Гэри Фримена, сообщает Daily Mail со ссылкой на местную полицию. Трагедия произошла, когда группа туристов вышла из автомобиля и отправилась на прогулку.

Как пишет издание, внезапно появилась самка слона и бросилась на Фримена. У мужчины при себе был револьвер, он попытался отпугнуть животное, но так и не выстрелил. Водитель и следопыт вместе с другими туристами успели отвезти пострадавшего в безопасное место и вызвали скорую, однако к приезду медиков он скончался от полученных травм.

Представитель полиции северной провинции ЮАР Лимпопо Хлулани Машаба подтвердил, что погибший был владельцем охотничьего заповедника. Фримен ранее не раз говорил гостям, что скорее умрет от нападения слона, чем застрелит его.

Представитель заповедника выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего, отметив, что всем, кто знал Фримена, будет очень не хватать его доброты и вклада в проект. Друзья и коллеги назвали его в соцсетях истинным джентльменом и преданным защитником дикой природы.

Ранее стало известно, что двухмесячный слоненок Линь Май, чье имя переводится как «цветение духа», оказался отвергнут собственной матерью в Национальном зоопарке Смитсоновского института в США. Ни Линь, для которой рождение детеныша стало первым подобным опытом, начала агрессивно вести себя с малышкой, и сотрудникам пришлось разлучить их.

Мир
ЮАР
животные
слоны
смерти
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.