Рукоприкладство, пощечина от новой возлюбленной, болезнь: как живет Башаров

Возлюбленная актера и телеведущего Марата Башарова Ася Борисова публично дала ему пощечину. Что известно о конфликте, как сейчас живет артист?

Как сложилась личная жизнь Башарова

Елизавета Круцко являлась первой супругой Марата Башарова, и у них появилась дочь Амели. Их брак завершился разводом в 2004 году.

Второй женой актера стала Екатерина Архарова. В 2014 году она получила травмы головы и носа и обвинила в этом Башарова, но он заявил, что она страдает от алкоголизма. Однако не стал отрицать, что ударил девушку.

В 2017 году Башаров женился на Елизавете Шевырковой. В браке на свет появился сын Марсель. Шевыркова признавалась, что минимум трижды подвергалась домашнему насилию и фиксировала побои в больнице, но прощала супруга. В 2018 году Башаров сломал жене нос. Тогда Шевыркова подала на развод.

После расставания с третьей супругой актер начал встречаться с коллегой Асей Борисовой, которая моложе его на 13 лет.

Борисова дала пощечину своему возлюбленному в эфире телешоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница». Таким образом актриса отреагировала на ревность Башарова. Он разозлился, когда его девушка попросила певца Влада Топалова взять ее за руку.

«Я всегда говорил, что не ревнивый, но сегодня приревновал», — признался Башаров.

Что известно о неизлечимой болезни Башарова

Башаров признался, что у него обнаружили расширение верхней части аорты. Он долго не мог понять, почему чувствует себя хуже. В конце концов, ему внезапно стало плохо за рулем.

Для точной диагностики заболевания потребовались проведение ультразвукового исследования сердца и установка холтера — специального медицинского прибора для суточного мониторинга сердечной деятельности. Расширение верхнего отдела аорты, выявленное у Башарова, является, по заключению врачей, неизлечимым заболеванием.

Врачи отметили, что эта патология часто встречается у спортсменов. Башаров связал болезнь со своим многолетним опытом в хоккее.

Иоланта Воронова, бывшая участница шоу «Битва экстрасенсов», которое много лет ведет Башаров, утверждает, что у артиста ухудшается здоровье из-за порчи.

«Очень многие колдуны, ведьмы, да даже феи добрые точат на него зуб. Сидят и тыкают иголочкой, делают на него порчи. И здоровье чахнет, и судьбинушка его чахнет. Понимаете?» — предположила ведьма.

Чем сейчас занимается Башаров

Сейчас Марат Башаров продолжает активно работать на телевидении и в кино. С 2009 года он бессменно ведет шоу «Битва экстрасенсов». За эти годы к проекту добавились и другие передачи на мистическую тематику. С 2023 года Башаров ведет «Экстрасенсы. Битва сильнейших», а с 2024-го — шоу «Экстрасенсы. Реванш».

Параллельно с работой на телевидении актер активно снимается в кино и сериалах. В 2025 году он участвовал сразу в нескольких проектах. В комедии «Санкционер» Башаров сыграл мэра провинциального города Семиболотска. В биографическом спортивном фильме «Роднина» он воплотил образ Альберта Ивановича Лисова. Также он снялся в комедии «Плагиатор», где сыграл Гарри Маратовича. Кроме того, в 2025 году вышел мини-сериал «Сестра», где он исполнил роль Романа Носкова, и фильм «СВОИ», где его героем стал Шухов.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
