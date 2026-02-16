Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 23:30

Алименты, тайная свадьба, неизлечимая болезнь: как живет Марат Башаров

Марат Башаров Марат Башаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Марат Башаров после развода сам попросил подать в суд на алименты. Что об этом известно, как отреагировал на слухи о своей тайной свадьбе?

Суд и алименты

Актер Марат Башаров сам попросил подать в суд на алименты, сообщила его бывшая жена Елизавета Шевыркова. По ее словам, экс-супруг захотел, чтобы все было официально. До судебного иска Башаров каждый месяц присылал примерно 100 тыс. рублей на содержание их общего сына Марселя, рассказала девушка.

«Он сам намекнул мне, что нужно это сделать. Сказал: „Лиз, давай ты подашь на алименты“. Думаю, что, во-первых, у него новая жизнь. Вроде они еще не женаты, живут гражданским браком, как мне известно. И Марат говорил: „Давай наши разговоры будут меньше сводиться к деньгам, подавай — будет все официально“. В ноябре мой представитель подал в суд на алименты», — разоткровенничалась Шевыркова.

По признанию женщины, раньше артист оказывал финансовую помощь, однако выплаты были нерегулярными. По ее словам, актер по собственной инициативе определил сумму, но не сразу: сначала, как она утверждает, с его стороны был внутренний протест, поскольку он не хотел разводиться и пытался сохранить отношения.

Она отметила, что обычно он перечислял по 100 тыс. рублей в зависимости от занятости и объема работы. Если речь шла о совместных поездках на отдых, подарках или развлечениях, то сумма увеличивалась.

Тайная свадьба

Башаров опроверг заявление о том, что женился на актрисе Асе Борисовой несколько лет назад. Артист «был в шоке», когда услышал от корреспондента вопрос о свадьбе. По его словам, не стоит верить «в эти глупости».

«Один идиот написал, а другие — как сороки. Вам сколько лет? Не два годика, мозги свои имейте уже», — подчеркнул Башаров.

Что известно о неизлечимой болезни Башарова

Как рассказал Башаров, у него обнаружили расширение верхней части аорты. По его словам, он долго не мог определить причину ухудшения самочувствия. В итоге это привело к тому, что звезде сериала «Граница. Таежный роман» резко стало плохо за рулем автомобиля.

Для точной диагностики заболевания потребовались проведение ультразвукового исследования сердца и установка холтера — специального медицинского прибора для суточного мониторинга сердечной деятельности. Расширение верхнего отдела аорты, выявленное у Башарова, является, по заключению врачей, неизлечимым заболеванием.

Медики отметили, что подобная патология часто встречается у людей, активно занимающихся спортом. Башаров связал развитие болезни со своим многолетним увлечением хоккеем.

Одна из бывших участниц шоу «Битва экстрасенсов» ведьма Иоланта Воронова заявила, что у артиста «чахнет здоровье» из-за порчи.

«Очень многие колдуны, ведьмы, да даже феи добрые точат на него зуб. Сидят и тыкают иголочкой, делают на него порчи. И здоровье чахнет, и судьбинушка его чахнет. Понимаете?» — предположила ведьма.

