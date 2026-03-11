Тело пропавшей в декабре девушки найдено на берегу озера в Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли тело 17-летней девушки, которая ушла из дома в декабре и с тех пор не выходила на связь, сообщили в пресс-службе городского главка СК. Останки обнаружили 10 марта на берегу озера Лахтинский Разлив.

По данным следствия, видимых телесных повреждений на теле погибшей не зафиксировали. Личность предварительно установлена — это местная жительница 2008 года рождения. Причина смерти пока не установлена.

10 марта на берегу Лахтинского Разлива обнаружено тело девушки. В ходе осмотра тела телесных повреждений не обнаружено, — говорится в сообщении.

Ранее прохожие обнаружили тело молодой девушки, всплывшее из реки в районе Уткиной Заводи в Петербурге недалеко от местной школы. Погибшая была одета в куртку, штаны и обувь. Предположительно, тело вмерзло в лед, поэтому найти его получилось только с приходом потепления.

В акватории Москвы-реки также нашли труп рыбака, насмерть замерзшего во время рыбалки. По информации источника, тело обнаружили в Нижнемякининской пойме. В материале говорится, что мужчину, которому на вид около 60 лет, нашли ранним утром. Рядом с ним лежали рыболовные принадлежности.