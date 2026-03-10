Труп молодой девушки всплыл из реки рядом со школой В Санкт-Петербурге из реки достали тело молодой девушки

Тело молодой девушки всплыло из реки в районе Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, труп обнаружили прохожие недалеко от местной школы. Погибшая была одета в куртку, штаны и обувь.

На место ЧП приехали сотрудники полиции и следственного комитета. Сейчас они устанавливают личность девушки и то, как она оказалась в реке. Предположительно, тело вмерзло в лед, поэтому найти его получилось только с приходом потепления. Рядом находится мост, поэтому, по одной из версий, петербурженка упала с него в воду.

Ранее в Астраханской области утонул семилетний мальчик, провалившись под лед на реке Ахтубе. Трагедия произошла недалеко от села Михайловка в Харабалинском районе. По факту гибели ребенка организована проверка. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

До этого основатель курса «Наука выживать» Эдуард Халилов рассказал, что при падении под лед необходимо попытаться выбраться из воды как можно быстрее. Также он посоветовал ползти в ту сторону, откуда человек пришел, поскольку там лед точно прочный.