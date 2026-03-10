Клиенты популярной пиццерии пожаловались на технический сбой

Клиенты сети «Додо Пицца» столкнулись с массовым сбоем в работе пиццерии. Согласно сведениям портала «Сбой.рф», за последние 15 минут поступило 42 жалобы. Больше всего сообщений поступает из Москвы (31%), Санкт-Петербурга (23%), Кемеровской и Московской областей (по 8%).

Также проблемы испытывают жители Новосибирской, Саратовской, Оренбургской и Свердловской областей. Неполадки возникли одновременно у пользователей мобильного приложения и веб-версии сервиса. Некоторые клиенты отметили, что деньги списываются со счета, но заказ при этом не регистрируется в системе.

Ранее сообщалось о массовом сбое в работе нейросети DeepSeek. Всего за час было зарегистрировано свыше 100 жалоб. Российские пользователи отметили, что сервер не отвечает, занят или перегружен. Больше всего жалоб поступило из Москвы (18%).

До этого жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. Количество сообщений о проблемах выросло 9 марта в районе шести утра — за час поступило около 400 жалоб. По словам пользователей, они не могли получить доступ к Сети, отправить сообщения через мессенджеры и войти в банковские приложения.