Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 15:25

Клиенты популярной пиццерии пожаловались на технический сбой

Клиенты сети «Додо Пицца» столкнулись со сбоем при оплате заказов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Клиенты сети «Додо Пицца» столкнулись с массовым сбоем в работе пиццерии. Согласно сведениям портала «Сбой.рф», за последние 15 минут поступило 42 жалобы. Больше всего сообщений поступает из Москвы (31%), Санкт-Петербурга (23%), Кемеровской и Московской областей (по 8%).

Также проблемы испытывают жители Новосибирской, Саратовской, Оренбургской и Свердловской областей. Неполадки возникли одновременно у пользователей мобильного приложения и веб-версии сервиса. Некоторые клиенты отметили, что деньги списываются со счета, но заказ при этом не регистрируется в системе.

Ранее сообщалось о массовом сбое в работе нейросети DeepSeek. Всего за час было зарегистрировано свыше 100 жалоб. Российские пользователи отметили, что сервер не отвечает, занят или перегружен. Больше всего жалоб поступило из Москвы (18%).

До этого жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. Количество сообщений о проблемах выросло 9 марта в районе шести утра — за час поступило около 400 жалоб. По словам пользователей, они не могли получить доступ к Сети, отправить сообщения через мессенджеры и войти в банковские приложения.

сбои
службы доставки
Москва
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон вновь соберет совет обороны Франции по ситуации вокруг Ирана
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего
Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть
«Полноценный кризис»: в Европе обеспокоились из-за слов Зеленского
Супруги из Петербурга решили засудить Финляндию
Штрафы, уголовные дела и долги: куда пропал актер Артур Смольянинов
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.