10 марта 2026 в 16:32

«Русал» может стать спасителем японского автопрома

Bloomberg: японские компании обратиться к «Русалу» из-за иранского конфликта

Фото: Владимир Николаев/РИА Новости
Японские производители автомобильных компонентов начали переговоры с российской компанией «Русал» из-за перебоев в снабжении алюминием, вызванных обострением ситуации на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg. Обсуждение закупок литейных сплавов для изготовления запчастей продолжается уже около семи дней.

Источники полагают, что первые контракты могут быть подписаны в самое ближайшее время. Аналогичный интерес к продукции «Русала» проявили и некоторые заводы из Южной Кореи. При этом представители бизнеса из Японии и Кореи одновременно изучают предложения от других поставщиков. Собеседники агентства уточнили, что в качестве альтернативы рассматриваются предприятия Индии и иных азиатских государств.

Ранее сообщалось, что объем закупок российского алюминия Южной Кореей впервые в истории превысил отметку в $1,11 млрд (86 млрд рублей). Такие показатели стали возможны благодаря значительному росту отгрузок необработанного металла в сравнении с прошлыми периодами. За десять месяцев объем ввоза алюминия из России увеличился в 1,6 раза относительно прошлогодних цифр.

Япония
алюминий
поставки
Ближний Восток
