В ФРГ захотели запретить импорт стали из России в ЕС

Партия ХДС подготовила план по запрету на импорт в ЕС стали и алюминия из России

В Германии захотели полностью прекратить поставки в страны ЕС стали и алюминия из России. Соответствующий план подготовлен Христианско-демократическим союзом, чтобы вывести немецкую сталелитейную промышленность из кризиса, передает РИА Новости.

Как сообщается, 6 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц проведет в федеральной канцелярии «сталелитейный саммит», в котором примут участие члены правительства, премьер-министры некоторых земель и представители сталелитейной промышленности. Основными темами встречи станут меры поддержки отрасли и пути выхода из кризиса.

Рабочая группа ХДС представила план, опубликованный на ее официальном сайте. Первые два пункта предусматривают закрытие оставшихся лазеек для импорта российской стали в ЕС и расширение санкций до полного запрета на ввоз алюминия из России.

Ранее Еврокомиссия ввела жесткие ограничения на импорт стали, сократив квоты в два раза и увеличив тарифы с 25% до 50%. Еврокомиссар Стефан Сежурне, выступая на пресс-конференции в Страсбурге, пояснил, что эти меры направлены на защиту европейской металлургии от зарубежной конкуренции.