Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 21:40

В ФРГ захотели запретить импорт стали из России в ЕС

Партия ХДС подготовила план по запрету на импорт в ЕС стали и алюминия из России

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

В Германии захотели полностью прекратить поставки в страны ЕС стали и алюминия из России. Соответствующий план подготовлен Христианско-демократическим союзом, чтобы вывести немецкую сталелитейную промышленность из кризиса, передает РИА Новости.

Как сообщается, 6 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц проведет в федеральной канцелярии «сталелитейный саммит», в котором примут участие члены правительства, премьер-министры некоторых земель и представители сталелитейной промышленности. Основными темами встречи станут меры поддержки отрасли и пути выхода из кризиса.

Рабочая группа ХДС представила план, опубликованный на ее официальном сайте. Первые два пункта предусматривают закрытие оставшихся лазеек для импорта российской стали в ЕС и расширение санкций до полного запрета на ввоз алюминия из России.

Ранее Еврокомиссия ввела жесткие ограничения на импорт стали, сократив квоты в два раза и увеличив тарифы с 25% до 50%. Еврокомиссар Стефан Сежурне, выступая на пресс-конференции в Страсбурге, пояснил, что эти меры направлены на защиту европейской металлургии от зарубежной конкуренции.

Россия
Германия
Евросоюз
сталь
алюминий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Красивая и яркая жизнь»: телеведущая Лазарева о смерти Николаева
Путин наградил инженеров-создателей «Буревестника» и «Посейдона»
Прощай, легенда телевидения: самые яркие кадры из жизни Юрия Николаева
Стала известна причина смерти телеведущего Юрия Николаева
Путин оценил разработку «Посейдона» и «Буревестника»
Экс-соведущая Николаева трогательно отреагировала на его смерть
В ФРГ захотели запретить импорт стали из России в ЕС
Стало известно о новых пострадавших при обстреле ВСУ Горловки
В Раде признали потерю ВСУ Красноармейска и Димитрова
Баскетболист «ЦСКА-Юниора» получил черепно-мозговую травму после избиения
Сенат США в 14-й раз отклонил финансирование правительства
«Спрятала труп в диван»: россиянка убила дочь и сбежала, что известно
«Женщина всей моей жизни»: Роналду впервые открыл подробности предложения
На Украине таксиста оштрафовали за русский язык
В Европе пошли навстречу российским инвесторам
«Никто не забывает»: немецкий дирижер раскрыл, как речь Путина поразила ФРГ
«Катастрофичная ответка» Украины: ситуация на фронтах СВО вечером 4 ноября
Умер телеведущий Юрий Николаев
Манул Шу удивил посетителей зоопарка своим осенним преображением
На Западе предупредили Европу о рисках конфликта с Россией
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.