Появились подробности ночных ударов армии России по энергообъектам Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и военным целям на Украине, пишет Telegram-канал SHOT. Атаки проводились с применением БПЛА «Герань-3» и ракетных комплексов «Искандер-М». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Первые сведения об атаке, по информации источника, начали поступать примерно в 01:30. Взрывы раздались в Славутиче Киевской области, по предварительным данным, под удар попала подстанция напряжением 330 кВ. В городе возникли перебои с электроснабжением.

Как пишет канал, в Киеве тоже прогремела серия взрывов. По предварительной информации, целью атаки стала ТЭЦ-6. Кроме того, после ракетных ударов «Искандер-М» пожар вспыхнул в Чернигове. Местные власти сообщили об атаке предприятия, также удар был нанесен по городской ТЭЦ. По информации канала, в Харькове беспилотники как минимум дважды поразили объекты инфраструктуры.

Ранее появилась информация, что Киев готовит провокацию с применением химического оружия в Харьковской области, чтобы впоследствии обвинить ВС России. Сообщалось, что в конце декабря 2025 года в Изюм прибыли военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. О возможной подготовке провокации рассказали местные жители.