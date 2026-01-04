Киев уличили в подготовке химпровокации в Харьковской области УВД ВГА: Киев готовит химпровокацию в Харьковской области, чтобы обвинить Москву

Киев готовит провокацию с применением химического оружия в Харьковской области, чтобы впоследствии обвинить Вооруженные силы России, заявили в УВД военно-гражданской администрации региона. По данным ведомства, в конце декабря 2025 года в город Изюм прибыли военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. Их присутствие зафиксировано в районе приборостроительного завода.

По информации, полученной от местных жителей, готовится провокация со стороны ВСУ с использованием химического оружия с целью последующего обвинения Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что украинская сторона на регулярной основе применяет запрещенный хлорпикрин на территории ДНР и ЛНР. По данным ведомства, тайники с химическими боеприпасами были также найдены в Белгородской области.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил в беседе с NEWS.ru, что ВСУ могут хранить запасы химического оружия в резервуарах под землей. Как отметил политик, ВС России необходимо выявлять эти места и наносить по ним удары.