12 декабря 2025 в 19:20

В Госдуме предположили, где может храниться химоружие на Украине

Депутат Журавлев: ВСУ могут хранить химоружие в подземных резервуарах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинские военные могут хранить запасы химического оружия в резервуарах под землей, предположил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, ВС РФ необходимо выявлять эти места и наносить по ним удары.

Вероятнее всего, хранится все это в подземных резервуарах, местонахождение которых следует вычислять нашей разведке, а нашим ВКС заблаговременно уничтожать, чтобы ущерб от этой приготовленной для нашего удушения химии наносился по ВСУ, а не по российской армии, — пояснил парламентарий.

Журавлев отметил, что российская сторона неоднократно фиксировала факты применения отравляющих веществ украинскими военными.

По каждому случаю доказательства отправляются в ОЗХО, но организация, как и многие другие западные институты, давно уже насквозь политизирована и не предпринимает ровным счетом никаких шагов, чтобы Украину в этом плане хоть как-то ограничивать, — указал депутат.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ на регулярной основе применяют запрещенный хлорпикрин на территории ДНР и ЛНР. По данным ведомства, тайники с химическими боеприпасами были также найдены в Белгородской области.

